Ile pieniędzy zostawiają gorzowianie w parkomatach?

- Przez koronawirusa wpływy z parkomatów to zaledwie jedna trzecia tego, co w poprzednich latach. Przykładowo, co roku w kwietniu mieliśmy przychody na poziomie 144 tys. zł, a w tym roku było to tylko 57 tys. zł – mówił nam we wtorek 23 czerwca Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na środową sesję (jej początek o 14.00, obrady można śledzić na gorzow.pl) przygotował on sprawozdanie dotyczące ośrodka.

Jedną z działalności OSiR-u jest prowadzenie strefy płatnego parkowania , która znajduje się w centrum miasta . Jeszcze pięć-siedem lat temu przychody z parkingów wynosiły około 2 mln zł, teraz jest to o kilkaset tysięcy mniej. Rekordowy pod względem przychodów był rok 2014. Wtedy kierowcy wrzucili do parkometrów 2,272 mln zł. Później, z każdym kolejnym rokiem, było już tylko gorzej. Trzy lata temu przychody ze strefy płatnego parkowania wynosiły 1,763 mln zł, ale już w zeszłym roku tylko 1,647 mln zł. Ten rok będzie jeszcze gorszy. Już na środowej sesji radni decydować będą o przeznaczeniu 325 tys. zł dotacji dla OSiR-u w związku ze skutkami epidemii.

Aut coraz więcej, parkingów mniej

Niższe wpływy to też efekt zmniejszania liczby miejsc w strefie płatnego parkowania. Jeszcze kilka lat temu było ich 870, teraz jest o około 200 mniej. Gdzie one „poznikały”? Część na przebudowę ulic, a część na tworzenie ogródków gastronomicznych. W ostatnich tygodniach kilka miejsc parkingowych przeznaczono na ogródek koło byłego sklepu muzycznego u zbiegu ul. Mostowej i Obotryckiej. Poza tym sprzedany został parking na przeciwko McDonalda przy ul. Wybickiego ( to ten sąsiadujący z byłą centralą rybną).

GORZÓW WIELKOPOLSKI: Czytelnik ma "parkingowy" pomysł. Magistrat: - To ma sens

Ile zarabia się na parkingu?

- Każdego dnia jedno miejsce parkingowe generuje około 20 zł przychodu. Jeśli pomnożymy to przez liczbę miejsc, których nie ma i liczbę dni w roku, to wychodzi kilkaset tysięcy złotych wpływów mniej – mówi Rój. Przypomnijmy: za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 2,5 zł, przy czym pierwsze 30 minut kosztuje 1 zł. Kolejna godzina kosztuje już 3 zł, a następna – 3,5 zł.

- Czy te mniejsze wpływy oznaczają podniesienie stawek lub powiększenie strefy? – dopytujemy W. Roja.

- Chcemy, by miejsca parkingowe wokół Kwadratu oraz na Armii Polskiej w całości należały do strefy, bo dziś należą tylko w połowie. Jest też pomysł miasta, aby strefę przedłużyć aż do sądu przy ul. Mieszka I – mówi dyrektor OSiR-u.

Powiększenie strefy byłoby możliwe najwcześniej jesienią 2021 r., gdy skończy się przebudowa ulic: Mieszka I i Chrobrego.

- Ostateczną decyzję w tej sprawie będą musieli podjąć radni – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.