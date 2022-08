Instalacja o Gorzowskim Sierpniu '82 już gotowa na odsłonięcie

Instalacja artystyczna stoi już na skwerze przy byłym empiku, który od trzech lat ma oficjalną nazwę - skwer 31 Sierpnia 1982 r. W poniedziałek instalacja była jeszcze zakryta foliami, ale od wtorkowego popołudnia będą mogli ją oglądać wszyscy i uczyć się z niej fragmentu historii Gorzowa. Konkretnie: tego, co wydarzyło się 40 lat temu.

31 sierpnia 1982 przy katedrze zgromadziło się co najmniej 5 tys. mieszkańców, którzy protestowali przeciwko trwającemu już dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu. Ludzie zaczęli gromadzić się tu między 13.00 a 14.00. Około 17.30 funkcjonariusze milicyjnych formacji zaczęli rozpędzać tłum. Starcia części protestujących (około 1,5 tys. osób ) z funkcjonariuszami (było ich ponad 600) trwały do późnego wieczora.