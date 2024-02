Miał być magistrat, będzie muzeum? Taki jest pomysł na zabytek przy Obotryckiej

Przy ulicy Obotryckiej stoją obok siebie trzy pustostany. U zbiegu z ulicą Herberta jest dawny ratusz, obok niego były sierociniec, a na końcu budynek poligrafii. Ten ostatni jest własnością prywatną, ale dwa pierwsze należą do miasta.

Jeszcze na początku XXI wieku połączone dwa budynki przy ul. Obotryckiej służyły policjantom. Od wielu lat stoją one jednak puste.

Z urzędu nic nie wyszło…

Prezydent Jacek Wójcicki miał plan, by je wyremontować. Ponad osiem lat temu ogłoszono nawet konkurs architektoniczny. W pracach projektantów były wizje połączenia byłego ratusza z dzisiejszym budynkiem magistratu, a remont ratusza wpisany został do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gorzowa 2016-2023. Z tamtych planów nic jednak nie wyszło.

- Dawny ratusz to na pewno nie jest element, z którego jestem zadowolony. Z drugiej strony – dopóki nie mamy w mieście naprawdę potrzebnych rzeczy, to – sorry – pałac dla urzędu nie jest potrzebny – mówił nam niedawno Jacek Wójcicki, gdy rozmawialiśmy o inwestycjach w mieście (całą rozmowę z prezydentem przeczytasz TUTAJ).