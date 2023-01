Jacek Dreczka nie jest żużlowcem, ale... w żużlu zrobił to jako pierwszy

Po co robisz ten podcast, czyli - w skrócie - taką dłuższą i nieskrępowaną rozmowę do internetu ? - Muszę przyznać, że robię to trochę dla siebie, bo sam się chcę czegoś dowiedzieć. Dziś, niestety, dziennikarze, którzy zajmują się w telewizji żużlem, boją się zadawać żużlowcom problematyczne pytania. Oni na siłę chcą być kolegami żużlowców i jeśli, przykładowo, któryś z zawodników wjedzie w taśmę, wmawiają mu, że to wiatr nagiął gumkę, a nie zawodnik złamał regulamin. Tymczasem sami żużlowcy wolą otrzymać trudne pytanie, na które będą mogli otwarcie i szczerze odpowiedzieć.

Mi się podobało, gdy Grzegorza Zengotę z Zielonej Góry zapytałeś o to, jak mu się podoba Gorzów i o to, jak się czuł, gdy „okradziono” go z rekordu toru...

- Ciekawie było też podczas rozmowy z Piotrem Pawlickim, który był pierwszym moim gościem. Zadałem mu pytanie, co na to jego tata, że on - Piotr przenosi się z Leszna do Wrocławia. Pawlicki od razu odpowiedział, że ojciec nie był zadowolony. Dotychczas wszyscy do transferu Pawlickiego z Unii Leszno do Sparty Wrocław podchodzili w taki sposób byle tylko zawodnika nie urazić. Takiego pytania nikt jednak wcześniej Piotrowi Pawlickiemu nie zadał. A dziennikarz jest od tego, by zadawać trudne pytania. Polubiłem te rozmowy, bo ciekawe jest w nich choćby to, że każdy z rozmówców, gdy zaczynałem z nimi rozmawiać, zaczynał mówić jakby to był krótki wywiad telewizyjny w przerwie między biegami na stadionie. Zawodnicy rozmawiali więc w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni. W którymś momencie - jedni szybciej, inni później - zaczęli rozumieć, że można powiedzieć więcej. No i się rozkręcili...

Jacek Dreczka jest dziennikarzem TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radia Gorzów, a w sezonie także spikerem na stadionach żużlowych. Archiwum prywatne Jacka Dreczki

Rozkręcają się tak, że podcasty mają niekiedy długość meczu ligowego...

- Rozmowy przeprowadzam w studiu, a to są warunki, w których zawodnik odpowie na moje pytanie. Są rzeczy, o które nigdy bym nie zapytał zawodnika w przelocie w parkingu maszyn, bo na to wtedy nie ma czasu. Wiem jednak, że na rozmowę ze mną zawodnik poświęca swój czas, wychodzi ze swojej tzw. strefy komfortu. No i po prostu rozmawiamy czasem nawet sporo ponad godzinę. Ze statystyk odtworzeń wiem, że kibice-słuchacze bardzo często słuchają tych rozmów wieczorami.