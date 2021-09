CZYTAJ CAŁY RAPORT W LUBUSKIEGO >>> W piątek 24 września potwierdzono dziesięć nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To liczba taka sama, jak tydzień wcześniej, więc wskaźnik zakażeń pozostał na poziomie 1,41 os. na 100 tys. mieszkańców. WIDEO: "Przestaliśmy się bać, lekceważymy zasady, rygory". Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu Cztery przypadki koronawirusa zostały potwierdzone w Zielonej Górze, po dwa w powiecie gorzowskim i nowosolskim, a po jednym zakażeniu odnotowano w powiecie świebodzińskim i w Gorzowie. Tak samo bez zmian wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach. Tak jak dobę wcześniej zajętych jest 17 łóżek „covidowych”, a cztery osoby zostały podłączone do respiratora. W całej Polsce odnotowano 813 nowych przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 14 zgonach związanych z COVID-19. Żadnego z nich nie było w naszym województwie. Czytaj również: Osoby niezaszcepione bez prawa do zasiłku?

Pixabay