Jaki ma być Gorzów 2030? O to miasto zapyta mieszkańców

Czy Gorzów to dobre miasto do życia?

Podobny dokument, tylko dla całego regionu, przygotowuje już urząd marszałkowski . Prace nad nim zmierzają już do końca. Gdy na początku tego roku odbywały się konsultacje, samorządowcy z północy nie odpuszczali. Walczyli o zapisanie w dokumencie wielu ważnych inwestycji, m.in. remontu drogi krajowej nr 22 czy budowy portu w Gorzowie. Robili to, bo zapisy są podstawą do pozyskiwania i wydatkowania (najczęściej unijnych) pieniędzy w latach 2021-2027. Teraz podobny dokument i w podobnym celu powstaje w Gorzowie.

Prace rozpoczynają się właśnie teraz. Na konkretne pomysły przyjdzie czas za kilka miesięcy. Już teraz wiemy jednak ogólnie, jak urzędnicy chcą rozwijać Gorzów. - W naszej strategii najważniejsze jest dostosowanie miasta do zmian klimatycznych. Wszyscy doświadczamy tego, co się dzieje – nawalnych deszczy, burz, rosnących temperatur. Każda inwestycja musi przewidywać skutki zmian klimatu, od których już nie uciekniemy. Musi też uwzględniać elektromobilność, łącznie z elektryfikacją pojazdów – dodawała wiceprezydent Agnieszka Surmacz.

- Chcemy wziąć pod uwagę wszystkich mieszkańców, począwszy od tych najmłodszych, przez uczniów, osoby pracujące, a skończywszy na seniorach. Dla tych, którzy powrócą do naszego miasta, chcemy stworzyć wygodne, bezpieczne i funkcjonalne miejsce do życia. Chcemy zwiększyć aktywność kulturalną, artystyczną, rekreacyjną i sportową – mówiła z kolei wiceprezydent Małgorzata Domagała.

Projekt strategii miasta ma być gotowy do 14 grudnia. Konsultacje społeczne projektu będą do 15 lutego. Cały dokument rada miasta powinna przyjąć najpóźniej do końca maja przyszłego roku. Koszt przygotowania strategii to 71 tys. zł.

