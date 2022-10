Jakie inwestycje do zrobienia w Gorzowie? Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023

Mieszkańcy zgodni do budżetu

W budżecie obywatelskim Gorzów podzielony jest na dziesięć rejonów. W ośmiu z nich mieszkańcy dogadali się już, co chcą, aby zostało zrobione w ich dzielnicy. Tak samo stało się w przypadku kategoriach ogólnomiejskich. Jeśli chodzi o pomysły „twarde”, to uzgodniono, że powstanie Dirt Park, czyli tor do jazdy rowerem w parku Zacisze. Jeśli chodzi o pomysł „miękki”, to do realizacji pójdzie spot, czyli materiał wideo „Stunt po gorzowsku”. W przypadku kategorii oświatowej zostaną zrobione: modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego, mural w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej oraz montaż wiaty rowerowej przy SP 10.

Co zrobić na Dolinkach i Staszica?

Jak oddać głos?

Miasto przygotowało też siedem mobilnych punktów do głosowania. Dziś od 12.00 do 16.00 będzie on w bibliotece przy ul. Śląskiej 78, w poniedziałek - w Miejskim Ośrodku Sztuki, we wtorek - w Intermarche przy ul. Fredry, w środę - w Watralu, w czwartek - w bibliotece wojewódzkiej, a w piątek w bibliotece przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Głosowanie potrwa do 23 października do 23.59. Wyniki powinny zostać ogłoszone jeszcze w tym miesiącu. Wybrane przez mieszkańców pomysły pójdą do realizacji w przyszłym roku.

