Kajakarka Anna Puławska z AZS AWF Gorzów: "Nie będę ukrywać, że dostałam propozycje z innych klubów"

Można powiedzieć, pół żartem, pół serio, że nie trafiłyście jako reprezentacja Polski z formą na mistrzostwa świata, na których zdobyłaś dwa złote medale?

Trener kadry narodowej Tomasz Kryk widział, że na treningach przed mistrzostwami Europy uzyskiwaliśmy jeszcze lepsze czasy niż na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata. Powiedział więc do nas tak: „Dziewczyny, żartowałem, na mistrzostwa świata nie zrobiliśmy formy. Robimy ją na mistrzostwa Europy”. Na co my: „No dobra, niech będzie” (śmiech). Faktycznie więc, tak było.

No to skoro w Halifaksie zdobyłaś dwa złota, to te dwa tytuły w K-2 i K-4 500 m w niemieckim Monachium wydaje się, że były oczekiwane. Ale w jedynce na 500 m, w której nie startowałaś w Kanadzie, też?

Wiedziałam, że dwukrotne mistrzostwo świata zobowiązuje. I że jeśli z Karoliną Nają w dwójce oraz do tego Adrianną Kąkol i Dominiką Putto w czwórce damy z siebie wszystko, to popłyniemy w Niemczech po złote medale. Natomiast jeśli chodzi o jedynkę, to chciałam sama siebie sprawdzić. Bo w tym przypadku nie wiedziałam, na jakim jestem poziomie. Też z tego względu, że nie wiedziałam, co będą reprezentować rywalki. Wiadomo było, że nie będzie Nowozelandki Lisy Carrington [multimedalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata – przyp. red.], niemniej sama nigdy swoich przeciwników nie lekceważę. Zawsze jestem profesjonalistką, która chce walczyć o jak najlepszy wynik. I finał to faktycznie był mój wyścig. Od początku do końca płynęłam sfokusowana tylko na sobie. W ogóle nie widziałam zawodniczek, które płyną z boku. Jak przepłynęłam linię mety, to dopiero odwróciłam się w lewo i w prawo. I gdy zobaczyłam, że nie ma nikogo, to powiedziałam sobie: „Dobra, wygrałam” (śmiech).