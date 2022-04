Kajakarze AZS AWF Gorzów Anna Puławska i Wiktor Głazunow już pływają na medal

W ubiegły weekend na torze regatowym Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbył się Puchar Polski seniorów i juniorów, zorganizowany przez Polski Związek Kajakowy. Celem zawodów było sprawdzenie formy oraz przygotowania zawodników do sezonu startowego, a także wyselekcjonowanie kandydatów do reprezentacji Polski podczas zawodów międzynarodowych, mistrzostw świata i Europy, które odbędą się w tym roku. Tak więc było o co walczyć!

Gorzowscy reprezentanci pokazali naprawdę świetny poziom, zajmując wysokie miejsca. My wymienimy jedynie tych, którzy stanęli na podium, ale wielu naszych zawodników plasowało się w pierwszej dziesiątce, a nawet tuż za pudłem. W każdym razie w kategorii K-1 na 1000 m oraz na 500 m pierwsze miejsce zajął junior Jakub Gawłowski w swojej kategorii oraz Przemysław Korsak w swojej seniorskiej kategorii, ale tylko na tym dłuższym z odcinków, które miał do pokonania. Na 500 m był na finiszu minimalnie dał się wyprzedzić rywalowi i był drugi. Natomiast junior młodszy Paweł Szott zwyciężył na 1000 m (wszyscy KS G`Power Gorzów).