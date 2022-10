Kiedyś miał być na Górczynie, ale będzie w Nova Park. Carrefour wchodzi do Gorzowa

Carrefour zajmie miejsce, w którym w Nova Park mieścił się wcześniej Piotr i Paweł, a ostatnio SPAR. Ten ostatni market zamknął jednak swoje podwoje w sierpniu tego roku. Miejsce jest na parterze, w północno-wschodniej części galerii, niedaleko m.in. Empiku.

Carrefour Market będzie mieścić się na parterze Nova Park. Nova Park

Carrefour Market będzie największym sklepem tej francuskiej sieci w Gorzowie. Piętnaście lat temu Carrefour chciał zbudować hipermarket na działce pomiędzy Castoramą a szpitalem wojewódzkim. Do tego jednak nie doszło, bo gorzowscy radni nie zgodzili się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Carrefour nie odkupił nawet ziemi od prywatnego właściciela, a działka do dziś stoi pusta. W ostatnich latach sieć otworzyła jednak w Gorzowie niewielkie punkty. Sklepy w formacie Carrefour Expres (to sklepy o niewielkiej powierzchni) powstały przy ul. Sybiraków, Śląskiej i w galerii Feeria. Market w Nova Park będzie od nich większy. Zajmie miejsce o powierzchni 1,1 tys. mkw.

