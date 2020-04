Kierowcy odetchną. Część utrudnień odwołana. Na cmentarz w Gorzowie pojedziemy bez zmian

Przypomnijmy: zamknięty miał zostać odcinek od skrzyżowania z ul. Słowiańską i Roosevelta do skrzyżowania z ul. Błotną. Opóźnienie rozpoczęcia prac w tym miejscu oznacza, że na cmentarz komunalny czy do Chwalęcic będzie można dojechać bez objazdu. Swoją stałą trasą będzie też jeździć linia autobusowa 111. To jedyna linia, która aktualnie dojeżdża do nekropolii. Linie: 105 (z os. Staszica) i 132 (z Górczyna) zostały zawieszone.