KKP Warta Gorzów obijała obramowanie bramki KS Raszyn, do samej sieci piłkę wbiła raz. Wystarczyło to na remis 1:1 w sobotnim 30 kwietnia starciu drugiej ligi grupy północnej, do którego doszło na płycie głównej stadionu OSiR-u przy ul. Olimpijskiej. Futbolówkę w sieci dla beniaminka rozgrywek umieściła Anna Okulewicz. Ten jest piąty w tabeli.