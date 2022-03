KKP Warta Gorzów wysoko przegrała, więc Final Four nie będzie, ale i tak jest zadowolenie

– Jestem wręcz bardzo zadowolona z tego spotkania – przekonywała nas pani szkoleniowiec Paulina Brzozowska. – Pomimo tego, że wynik 3:9 wygląda na dosyć wysoki, ja tą porażkę traktuję jako bardzo minimalną. Zespół z Górzna to czołowy zespół z ekstraligi futsalu. Był lepszy, ale my też zagrałyśmy bardzo dobrze. Były momenty, w których dominowałyśmy na boisku, miałyśmy swoje akcje. Zabrakło nam po prostu takiej taktyki futsalowej. Przełożyłyśmy naszą grę z boiska do hali, co nie było dobre, ponieważ w futsalu powinnyśmy grać więcej jeden na jeden, jednak nie mam żadnych pretensji do dziewczyn, ponieważ nie trenujemy w hali, więc to wszystko było niemożliwe do zrealizowania. Mimo tego potrafiłyśmy się na tyle zmobilizować, żeby fragmentami zmusić rywala do głębokiej defensywy. Jeśli chodzi więc o takie podejście stricte piłkarskie, to wcale nie uważam, że byłyśmy gorsze.