Kolejne przypadki złamania zasad kwarantanny w regionie. - Lubuszanie zachowywali się odpowiedzialnie - informuje policja

Święta wielkanocne z uwagi na walkę z pandemią koronawirusa miały w tym roku skromniejszy charakter. Dało się to odczuć na ulicach czy chodnikach, gdzie ruch był niewielki. Nie odnotowano także poważnych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Podobnie spokojnie było na lubuskich drogach – od środy (8 kwietnia) nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

Przez okres świąteczny (piątek-poniedziałek) doszło do kilkudziesięciu przypadków złamania domowej kwarantanny. - Funkcjonariusze z KMP w Zielonej Górze odnotowali 41 przypadków złamania kwarantanny – powiedziała podinsp. Katarzyna Wąsowicz z zielonogórskiej policji – W ciągu tych dni, codziennie sprawdziliśmy ponad 400 osób. W znaczącej większości stosują się one do przyjętych zasad. Wobec 41 przypadków sprawy mogą zostać skierowane do sądu. Dowiedział się o nich również sanepid - podsumowała.

W Zielonej Górze odnotowano 21 potwierdzonych interwencji dotyczących gromadzenia się osób w miejscach publicznych. W większości mundurowi ukarali te osoby pouczeniami. Nałożyli trzy mandaty karne. W przypadku sześciu interwencji, ich okoliczności będą wyjaśniane w ramach odrębnych czynności.

Koronawirus w Lubuskiem. W zielonogórskim szpitalu działo się znacznie mniej...



- Nie był to typowy dla świąt długi weekend – mówiła Elżbieta Szostak, pielęgniarka oddziałowa. – Zwykle zgłaszają się do nas osoby z objawami gastrycznymi, niestrawności, bólami brzucha. Nie było też typowych „wizyt” świątecznych, które składają nam amatorzy dyskotek, podchmieleni i ze śladami otarć. To nasza zmora, ale tym razem był spokój. Mieliśmy dwa cięższe przypadki podczas świąt – dodaje. Przez namiot przed szpitalem przewinęło się też mniej osób – ok. 210 przez trzy dni. To tyle, co przez normalny dzień w tygodniu.