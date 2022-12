Kolejny transfer w radzie miasta w Gorzowie. Powstał nowy klub radnych

Na gorzowskiej scenie politycznej doszło do kolejnych przetasowań. A każde z nich wypływa z poprzedniego... Przypomnijmy zatem, że 24 listopada radna Marta Bejnar-Bejnarowicz i radny Krzysztof Kochanowski ogłosili, że wchodzą w struktury Polski 2050, czyli ugrupowania Szymona Hołowni. Bejnar-Bejnarowicz i Kochanowski od końca 2018 roku tworzyli klub radnych Kocham Gorzów, w którym był też Jerzy Synowiec. Po decyzji dwojga radnych postanowił on opuścić w radzie Bejnar-Bejnarowicz i Kochanowskiego. Przeszedł do PO, więc 30 listopada klub radnych Kocham Gorzów przestał istnieć (kluby w radzie muszą mieć bowiem trzech członków). Transfer Jerzego Synowca spowodował to, o czym dowiedzieliśmy się w środę 21 grudnia na kilkadziesiąt godzin przed sesją budżetową.

- Powstał klub radnych Polska 2050 - oznajmiła Marta Bejnar-Bejnarowicz, informując przy okazji, że będzie go tworzyć z K. Kochanowskim oraz z Patrykiem Broszko, dotychczasowym radnym prezydenckiego Gorzów Plus. - Patryk jest radnym druga kadencję, jest radnym doświadczonym, więc z jego doświadczenia z przyjemnością skorzystamy - mówiła Bejnar-Bejnarowicz. - To doświadczenie przełoży się na pracę w naszym klubie - dodawał Kochanowski.

Patryk Broszko: Oprócz szyldu nic się nie zmieni

Jak zmianę barw w radzie tłumaczy sam Patryk Broszko, który także wstępuje do partii Hołowni?

- Projekt 2050 daje mi ogromną szansę rozwoju politycznego. Polityka to moja pasja. Co mnie do tego projektu ściągnęło? Oprócz tego, że program polityczny, który wydaje się być dostosowany do tego, czego ludzie oczekują, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą ten projekt. Marta [Bejnar-Bejnarowicz] dała się poznać jako zaangażowana radna i podchodząca profesjonalnie do wszystkich spraw mieszkańców. Tak samo Krzysztof [Kochanowski] - mówił. - Oprócz tego, że zmienię miejsce w ławach w sali sesyjnej i oprócz tego, że zmienię szyld, nadal będę wykonywał mandat radnego, spotykał się z mieszkańcami, opiniował uchwały, przedkładał swoje propozycje budżetowe, to niewiele się zmienia - dodawał.