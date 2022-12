Auta w Gorzowie już nie będą wjeżdżać w tramwaje? Będą zmiany przy torowiskach

To jeden z ważniejszych tematów ostatnich tygodni w Gorzowie. I nie ma się, co temu dziwić. Kolizje samochodów z tramwajami zdarzają się regularnie. Tylko w tym roku było ich około trzydziestu. A przypomnijmy, że dopiero od połowy wakacji tramwaje jeżdżą niemal w pełnym wymiarze (bo wciąż nie dojeżdżają one na Manhattan, tylko do ul. Dowgielewiczowej).