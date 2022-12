Prezydent Gorzowa o Przemysłówce: Projekt jest tak skopany, że nic się nie zgadza

- Ten obiekt już od roku powinien funkcjonować. Niestety, mogę powiedzieć to wprost, zawalili tutaj architekci, którzy robili projekt tego budynku. Pójdziemy do sądu z architektami - powiedział w poniedziałek 19 grudnia w radiu Gorzów prezydent Jacek Wójcicki.

Remont trwa ponad trzy lata

Remont wieżowca rozpoczął się pod koniec lata 2019. Myślano o przeprowadzce urzędników na jesień 2020. Nic z tego jednak nie wyszło. Termin został przesunięty raz, drugi. Budynek, choć wyremontowany, stoi pusty. a kilka tygodni temu miasto szukało firmy, która wykona... brakujące elementy systemu przeciwpożarowego. Jeśli chodzi o dolną część Przemysłówki, to prace rozpoczęły się wiosną 2021, MCK miał być gotowy na jesień 2022. Tymczasem okazało się, że... trzeba było wyburzyć cały budynek po banku. Ostały się po nim jedynie trzy skarbce w ziemi, które są tak zrobione, że ich rozebranie kosztowałoby majątek (sprzęt do kruszenia betonu zużywa się szybko i jest bardzo drogi).

Projekt był „skopany”

- Przy budynku wysokim były poważne błędy projektowe. Na części niskiej zresztą jeszcze większe - mówił wczoraj o Przemysłówce prezydent Gorzowa. - Tam, gdzie powstaje Miejskie Centrum Kultury, budynek został wyburzony, a miał nie być wyburzony. Okazało się, że projekt jest tak „skopany”, że nic się nie zgadza. Projektujemy od nowa - mówił J. Wójcicki. Tłumaczył też, jak to się stało, że tego, że rzeczywistość odbiega od dokumentacji nie wychwycono. - Pewnych rzeczy na etapie projektu nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Nikt bowiem nie dokonuje ponownej inwentaryzacji - mówił prezydent. Trzeba było inwentaryzować to, co zostało zinwentaryzowane.

- Pójdziemy do sądu, bo dosyć już mamy tego, że po raz kolejny ktoś nie przykłada się do pracy, robi to po łebkach, a później my wszyscy za to płacimy - mówił Wójcicki.

Kiedy w Przemysłówce będą pracować urzędnicy, a w Miejskim Centrum Kultury będą pierwsze koncerty? Tego na razie nie wiadomo.

