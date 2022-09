Gorzowska "skarbonka". Sześć lat temu miasto kupiło Przemysłówkę. Czy to była dobra decyzja?

„Prezydent Jacek Wójcicki, po otrzymaniu przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej oraz rekomendacji architekta miejskiego, podpisał umowę kupna nieruchomości - informuje magistrat” – dokładnie taką wiadomość przekazaliśmy Wam sześć lat temu, gdy magistrat dobił targu z bankiem. Z budżetu miasta na ten cel wydano 5,9 mln zł.

Urząd zapewniał: - Nakłady będą relatywnie nieduże

Co przekonało władze Gorzowa do zakupu? Przypomnijmy treść komunikatu z 2016 r.

"Najważniejszy dokument, określający stan obiektu potwierdza, iż jest on obecnie w bardzo dobrym stanie (…). Budynek niedawno został wyposażony w instalację oddymiania klatek schodowych zintegrowaną z systemem powiadamiania o pożarze i systemem samozamykających się drzwi przeciwpożarowych na każdej kondygnacji. Obiekt był poddany częściowej termomodernizacji i z tego punktu widzenia może być użytkowany bez dodatkowych nakładów w tym zakresie, jednakże ze względu na nowe wymagania obowiązujących przepisów w perspektywie powinien być docieplony.

Usytuowanie budynku, a w szczególności duża działka przynależna do niego pozwalają na adaptację części niskiej oraz zlokalizowanie rozbudowy na cele placówek kultury. Tego rodzaju zagospodarowanie działki będzie niezwykle korzystne z punktu widzenia uzupełnienia zabudowy w centrum i właściwego kształtowania tkanki urbanistycznej. Dodatkowym walorem byłaby możliwość aktywności obu placówek w oparciu o skwery przed dawnym Empikiem i od strony ulicy Jagiełły. Zaletą funkcjonowania części biurowej w pierwszej połowie dnia, a części kulturalnej po południu i wieczorem byłoby dodatkowe uaktywnienie centrum jako całości.