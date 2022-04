Kontroli nad meczem nie było, ale zwycięstwo Warty Gorzów nad Piastem Żmigród zasłużone

Ale ten rezultat nie do końca odzwierciedla przebieg gry. – Zwycięstwo zasłużone, jednak mecz nie był w pełni pod naszą kontrolą. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Tak naprawdę Piast Żmigród nie stworzył żadnej klarownej sytuacji. Dochodził do naszego 30 metra i tak naprawdę ich akcje gasły. A my zdobyliśmy dwie bramki i mieliśmy jeszcze kilka dobrych okazji. Wynik więc mógłby być wyższy – mówi Konefał.