Kornelia Lesiewicz kontuzjowana. Za to inna zawodniczka AZS AWF Gorzów Marika Majewska biję życiówkę

Premierowy start w tym roku Lesiewicz, rezerwowa na igrzyskach olimpijskich w Tokio miała w piątek w Bydgoszczy, gdzie był rozgrywany Memoriał Ireny Siewińskiej. Ale nie była to udana inauguracja, bo zawodniczka trenera Sebastiana Papugi w biegu na jedno okrążenie przebiegła ostatnia, z bardzo słabym czasem, to jest 54.62. Bardzo słabym, zwłaszcza jeśli weźmiemy też pod uwagę rekord życiowy 19-latki z tamtego roku, który wynosi 51.97. Co się stało?

Sama Lesiewicz na swoim profilu na instagramie przekazała to: – Zdecydowanie nie był to mój dzień, nie był to mój bieg. Trochę z trenerem w tym sezonie zaryzykowaliśmy, wprowadziliśmy trochę eksperymentów w trening, pierwszy raz byłam w sztucznej hipoksji. Nie poddaję się, walczę dalej – można było przeczytać w mediach społecznościowych o starcie, w którym ledwo dobiegła do mety. – Wiedziałam, że po czymś takim pierwszy bieg może się w ten sposób ułożyć. I tak wyszło, było mi bardzo, bardzo, bardzo trudno. Na ostatniej prostej nie mogłam biec. Jeszcze nigdy tak nie miałam.