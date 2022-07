Kornelia Lesiewicz z AZS AWF Gorzów: Rozstałam się z trenerem Sebastianem Papugą. Potrzebuję nowych bodźców

Kornelia, zacznijmy może od wydarzenia, które było jako ostatnie, a więc… imprezy hawajskiej, na której bawiłaś z koleżankami i kolegami z klubu. Takie party, po udanych dla AZS AWF-u mistrzostwach Polski U-20, chyba było potrzebne, co?

Jeśli mam być szczera, to brakowało mi takiego czasu spędzanego z przyjaciółmi. Super więc, że po tych mistrzostwach mogliśmy się razem spotkać i oderwać się myślami od sportu i nauki. Ale oczywiście, z mądrą głową.

To teraz ja będę szczery: po głosie słyszę, że musisz być w lepszym humorze niż na początku sezonu letniego, gdy twój nastrój nie mógł być najlepszy, bo i wyniki nie były dobre. Co prawda ten rezultat z tego weekendu z Radomia też nie jest taki, jaki byś pewnie chciała, ale coś się chyba jednak ruszyło. W finale pobiegłaś 54.47 s, a to jest prawie sekundę szybciej niż kilka dni wcześniej na mitingu we Francji.

Z biegu na bieg czuję poprawę, więc z tego też względu na pewno też jestem w lepszym humorze. Jednak nie tylko z tego.