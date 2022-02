Koronawirus. Coraz gorsza sytuacja w Gorzowie. Rośnie wskaźnik zakażeń |23 LUTEGO

W środę 23 lutego w Lubuskiem potwierdzono 789 przypadków koronawirusa. To o prawie 200 infekcji mniej niż w poprzednią środę (16 lutego było 988 przypadków), więc wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 76,39 os. na 100 tys. mieszkańców.

W środę 23 lutego w Gorzowie potwierdzono 119 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 94,43 os. na 100 tys. mieszkańców.

W dół poszła za to liczba zakażonych w gorzowskim szpitalu. Aktualnie przebywa tam 108 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem (to o sześciu mniej niż we wtorek).

W środę w całej Polsce potwierdzono 20 456 zakażeń, poinformowano też o 360 zgonach. Pięć z nich było w Lubuskiem. Zmarły dwie osoby z Zielonej Góry, jedna z powiatu międzyrzeckiego, jedna z nowosolskiego i jedna ze świebodzińskiego.

Czytaj również:

Rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Czy jest się czego obawiać?