Koronawirus. Liczba zakażeń spadła o prawie 20 proc. |24 LUTEGO

W czwartek w Lubuskiem potwierdzono 816 przypadków koronawirusa. To ponad 73 proc. tego, co było tydzień wcześniej (17 lutego odnotowano w regionie 1109 infekcji). Wskaźnik zakażeń w województwie spadł do poziomu 72,26 os. na 100 tys. mieszkańców.

W czwartek w Gorzowie potwierdzono 115 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w województwie mieście do poziomu 91,55 os. na 100 tys. mieszkańców.

W dół poszła też liczba osób hospitalizowanych. Aktualnie w gorzowskim szpitalu przebywa 88 zakażonych koronawirusem (to o 20 mniej niż w środę).

W całej Polsce potwierdzono w czwartek 18 282 przypadki koronawirusa. Poinformowano też o 341 zgonach związanych z COVID-19. Siedemnaście z nich było w Lubuskiem. Zmarły cztery z Gorzowa.

