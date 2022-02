Koronawirus. Najwięcej zakażeń w Gorzowie, ale... piąta fala i tak opada |15 LUTEGO

We wtorek 15 lutego w Lubuskiem potwierdzono 616 przypadków koronawirusa (57 z nich odnotowano u osób, które już co najmniej raz przeszły wcześniej zakażenie). Wtorek to już piąty kolejny dzień, gdy liczba zakażeń jest niższa niż dzień wcześniej. To też trzeci kolejny dzień, gdy dobowa liczba zakażeń jest niższa niż siedem dni wcześniej, a tym samym wskaźnik zakażeń w regionie idzie w dół. Aktualnie wynosi on 101,99 os. na 100 tys. mieszkańców.

We wtorek w Gorzowie potwierdzono 81 zakażeń, najwięcej w województwie. Wskaźnik zakażeń w mieście spadł do poziomu 107,81 os. na 100 tys. mieszkańców.

Pogorszyła się za to sytuacja w gorzowskim szpitalu. Aktualnie przebywa w nim 104 pacjentów z koronawirusem.

W całej Polsce potwierdzono we wtorek 22 267 zakażeń (o ponad 13,5 tys. mniej niż w poprzedni wtorek). Poinformowano też o 378 zgonach. Dwanaście z nich było w Lubuskiem. Zmarła jedna osoba z Gorzowa.

