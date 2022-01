Koronawirus. Rekord zakażeń w Polsce! A jak jest w Gorzowie? |21 STYCZNIA

W piątek 21 stycznia w całek Polsce potwierdzono 36 665 nowych przypadków koronawirsa. To rekordowy, czyli najwyższy wynik od początku całej pandemii. Dotychczas najwięcej zakażeń jednego dnia odnotowano 1 kwietnia 2021, gdy zostało potwierdzonych 35 251 infekcji.

W Lubuskiem odnotowano w piątek 514 zakażeń. To rezultat daleki od rekordu lubuskiego (9 grudnia 2021 były 964 zakażenia). Jest to jednak rezultat bardzo niepokojący. Od wtorku do czwartku zwracaliśmy bowiem uwagę na to, że piąta fala przyspiesza w Lubuskiem znacznie wolniej niż w Polsce. Dziś to już nieaktualne. Wzrost zakażeń - w ujęciu tydzień do tygodnia - wyniósł aż 125 proc. (w całej Polsce dynamika wyniosła 128 proc.).

W Gorzowie odnotowano w piątek 63 zakażania. To też wynik bardzo daleki od rekordowego (na początku marca 2021 było w Gorzowie prawie dwieście zakażeń dziennie). Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 26,17 os. na 100 tys. mieszkańców. W szpitalu sytuacja pozostaje bez zmian. Tak jak w czwartek, tak i w piątek zajętych jest 126 łóżek covidowych.

W piątek dowiedzieliśmy się też o 248 zgonach związanych z COVID-19 w Polsce. W Lubuskiem było ich dziewięć. Zmarły dwie osoby z Gorzowa.