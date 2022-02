Koronawirus w Gorzowie. Duży spadek zakażonych w szpitalu |1 LUTEGO

We wtorek 1 lutego potwierdzono w Polsce 39 114 nowych przypadków koronawirusa. To o 6 proc. więcej niż tydzień temu. Tak niskiego przyrostu zakażeń nie ma w Lubuskiem. We wtorek potwierdzono bowiem w regionie 836 infekcji, a to rezultat aż o 85 proc. wyższy niż siedem dni temu. Wskaźnik zakażeń w województwie wzrósł więc do poziomu 77,92 os. na 100 tys. mieszkańców. To najwyższa średnia od początku pandemii.

Cały czas zła sytuacja jest w Zielonej Górze. Kolejny już dzień w południowej stolicy Lubuskiego jest najwięcej zakażeń Tym razem odnotowano tu 166 zakażeń, a Zielona Góra niebawem może stać się tą częścią regionu, która z pandemią radzi sobie najgorzej. W powiecie żagańskim było 96 zakażeń, w żarskim - 86, sulęcińskim - 62, świebodzińskim - 58, międzyrzeckim - 55, słubickim - 53, Gorzowie - 49, pow. gorzowskim - 52, nowosolskim - 48, krośnieńskim - 41, wschowskim - 28, zielonogórskim - 28, strzelecko-drezdeneckim - 19.