Koronawirus w Gorzowie. Kolejni Mali Gorzowiacy zarażeni

- W sobotę potwierdzono, że trzech kolejnych uczestników obozu jest zarażonych - informuje Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W sumie cztery osoby z zespołu Mali Gorzowiacy, które brały udział w sierpniowym obozie tanecznym w Pszczewie jest zarażonych koronawirusem.

Kolejni zarażeni

Przypomnijmy, tancerze i instruktorzy Małych Gorzowiaków byli na obozie w Pszczewie od 22 do 30 sierpnia.

- 1 września dostaliśmy informacje od sanepidu z Międzyrzecza, że u jednego z pracowników ośrodka, na którym byli, wykryto koronawirusa – mówił w piątek Krzysztof Szupiluk, kierownik zespołu Mali Gorzowiacy. Gorzowski Sanepid nałożył na wszystkich uczestników obozu, czyli 59 tancerzy i 5 instruktorów nałożył kwarantannę.

Już w piątek dyrektor K. Zieleński potwierdził, że jeden z instruktorów jest zarażony. W poniedziałek poinformował, że u kolejnych trzech uczestników obozu wynik testu jest pozytywny. Nie zdradził jednak, czy wśród zarażonych są tancerze, czy tylko instruktorzy.

Zdążyli pójść do szkoły

Od kierownika zespołu, Krzysztofa Szupiluka wiemy, że on i jego żona Maria, nie są zarażeni.

Okazuje się też, że młodzi tancerze 1 września zdążyli pójść do swoich szkół na rozpoczęcie roku szkolnego. Bo informacja z sanepidu dotarła do zespołu dopiero o 10.00.

- Co z uczniami, z którymi tancerze mieli styczność, jeszcze ustalamy – informuje dyrektor Zieleński.