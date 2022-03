Koronawirus. W Gorzowie ponad dwa razy więcej zakażeń niż w piątek! |5 MARCA

W sobotę 5 marca w Lubuskiem potwierdzono 797 przypadków koronawirusa. Ta liczba może być sporym zaskoczeniem. Dlaczego? Bo po raz ostatni wzrost zakażeń - w ujęciu tydzień do tygodnia - odnotowaliśmy w naszym regionie 12 lutego. Później, od 13 lutego każdego dnia wskaźnik zakażeń był coraz niższy. Aż do teraz. Tym razem średnia infekcji wzrosła do 55,00 os. na 100 tys. mieszkańców. Wskaźniki zakażeń poszły w górę w dziewięciu z lubuskich powiatów.

W Gorzowie były aż 142 zakażenia. To o ponad dwa razy więcej infekcji niż odnotowano w piątek 4 marca! Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 62,84 os. na 100 tys. mieszkańców.

W gorzowskim szpitalu sytuacja jest bez zmian. Przebywa w nim 80 zakażonych.

W całej Polsce potwierdzono w sobotę 12 737 zakażeń, poinformowano też o 199 zgonach związanych z COVID-19. Cztery z nich były w Lubuskiem. Zmarła jedna osoba z Gorzowa.

Czytaj również:

Gorzów. Co za zmiana w jedną dobę! Na Spichrzowej właśnie układają asfalt