Koronawirus. W kolejce do TPV ludzie boją się wirusa

- Zdjęcie, które przesyłam przedstawia kilkunastometrową kolejkę pracowników, którzy czekają na pomiar temperatury przed wejściem do fabryki. Ludzie stoją stłoczeni, czekając długo na wejście. Ci sami ludzie dojeżdżają do pracy i wracają z niej komunikacją publiczną. W fabryce pracują przy linii produkcyjnej jeden przy drugim. Jak to się ma do przepisów wprowadzonych przez rząd? - pyta w mailu do redakcji (glonline@gazetalubuska.pl) jeden z gorzowian.