Koronawirus. W Polsce i w Lubuskiem w dół, a w Gorzowie w Górę |13 LUTEGO

W niedzielę 13 lutego w Lubuskiem potwierdzono 871 przypadków koronawirusa. To liczba niższa niż w czterech wcześniejszych dniach. I to nie tylko dlatego, że dane są niedzielne. To także liczba wyraźnie niższa od tej sprzed tygodnia. W poprzednią niedzielę odnotowano bowiem w naszym województwie 1289 infekcji. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 106,13 os. na 100 tys. mieszkańców. W Zielonej Górze było 114 zakażeń, w Gorzowie 104, w powiecie świebodzińskim - 78, żarskim - 74, gorzowskim - 73, krośnieńskim - 70, sulęcińskim - 55, zielonogórskim - 54, żagańskim - 54, nowosolskim - 53, słubickim - 50, międzyrzeckim - 47, strzelecko-drezdeneckim - 26, wschowskim - 17. Dodajmy, że na 871 zakażeń w Lubuskiem, po raz pierwszy potwierdzono koronawirusa i 798 osób, a 73 osoby zakaziły się po raz kolejny. W całej Polsce potwierdzono 22070, poinformowano też o 31 zgonach związanych z COVID-19. Jeden z nich był w Lubuskiem. Zmarła osoba z powiatu międzyrzeckiego. Czytaj również: Zgony i zakażenia wśród osób zaszczepionych

Pixabay