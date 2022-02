Jacek Wójcicki o... Parku Róż, remontach ulic, tramwajach i miejskich inwestycjach |ROZMOWA

Próbował pan prezydent zejść z żoną pod rękę schodami do Parku Róż od ronda Kosynierów Gdyńskich?

Z żoną do parku nie poszedłem, ale byłem zobaczyć, jak on wygląda po rewitalizacji.

I jak się podoba?

Są w nim elementy, które wymagają poprawki. I to bez dwóch zdań! Przyjdzie czas odbiorów i uwag naszych urzędników, to zostaną one zrobione.