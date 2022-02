Jak "miejski Portal Pasażera" zmienia komunikację po Gorzowie? |OPINIA Jarosław Miłkowski

Ta strona zmienia mój sposób poruszania się po mieście. Dziś już nie wyobrażam sobie dnia bez „gorzowskiego Portalu Pasażera”. To on podpowiada mi, do którego mam wsiąść autobusu czy tramwaju. I właśnie Was do korzystania z niego zachęcam.