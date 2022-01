Kursów cięcie gięcie. Ile autobusów i tramwajów wypada z rozkładu jazdy?

We wtorek 1 lutego wchodzą nowe rozkłady jazdy autobusów i tramwajów. Urzędnicy miejscy, stojąc przed dylematem: podwyższać ceny bilety czy ciąć rozkłady jazdy, wybrali bowiem to drugie. To efekt tego, że z roku na rok rosną wydatki na komunikację miejską (w tym roku ma to być 57 mln zł, czyli o prawie 19 mln zł więcej niż siedem lat temu). Maleją za to wpływy ze sprzedaży biletów (w ciągu ostatnich siedmiu lat spadły one o 7,2 mln zł).