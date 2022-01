Jak od 1 lutego będą kursować autobusy i tramwaje? Rzadziej!

We wtorek 1 lutego wchodzi w życie to, co trzy tygodnie temu zapowiadał urząd miasta. W związku z rosnącymi wydatkami na komunikację miejską (57 mln zł w tym roku) i malejącymi wpływami ze sprzedaży biletów (w zeszłym roku to 10,5 mln zł), dochodzi do „racjonalizacji oferty przewozowej”. Wiąże się to z cięciami kursów w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów.

Pojazdy MZK w tym roku przejadą 4,638 mln km. Będzie to ponad 280 tys. km mniej niż w zeszłym roku.