Dziki parking na ul. Mickiewicza. Tutaj "pachnie" kolejną wielką tragedią!

W tym miejscu może dojść do tragedii. Do takiego wniosku doszliśmy po sobotniej wizycie na ul. Mickiewicza, na którą nasz reporter wybrał się w sobotę 5 lutego z dziennikarzem Echa Gorzowa. Na samym środku jezdni kierowcy urządzili sobie dziki parking. Wykorzystują do tego wyłączony pas do lewoskrętu w ul. Mieszka I.