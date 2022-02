Kiedy skończy się przebudowa Słonecznej? Tego nie wie nikt. Nawet wykonawca. Uwierzycie?

- Jeśli te schody nie zostaną wyremontowane, to będzie to kiepska wizytówka dla nowo wyremontowanej ulicy. I będzie to mocno kłuło w oczy - mówi pan Dariusz, nasz Czytelnik. W mailu do naszej redakcji zwraca uwagę na schody, które są między remontowaną właśnie ulicą Słoneczną a kompleksem, który znajduje się poniżej. Przed laty była w nim słynna restauracja Kosmos (a później Woroneż). Dziś jest tu m.in. siedziba Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. W kompleksie są też sklepy i poczta, a ze schodów korzysta także niemal każdy, kto na osiedle przyjeżdża tramwajem.