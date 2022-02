Remont Chrobrego się wydłuży! Będzie też drogowy armagedon. Zamkną skrzyżowanie koło Letniej

Za kilka tygodni trzeba będzie w całości zamknąć skrzyżowanie Chrobrego z Jagiełły i Wybickiego, koło Arsenału przejedziemy być może już przed Wielkanocą, ale cała przebudowa „traktu królewskiego” może się wydłużyć.

Przyzwyczailiście się do utrudnień na skrzyżowaniu ulic: Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły? To szykujcie się powoli na prawdziwy armagedon. Jeszcze przed nadejściem wiosny skrzyżowanie ma zostać zamknięte. I to w całości!

- Jak już informowaliśmy, do zrobienia całego torowiska w tej części miasta potrzeba jeszcze około pięciu metrów. By je zrobić, wykonawca będzie musiał jednak zamknąć całe skrzyżowanie - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Gdzie dokładnie trzeba będzie położyć nowe tory? W pasie przejazdu między z Wybickiego i Jagiełły, po którym teraz jeżdżą samochody. Krawężniki i dwie warstwy asfaltu są tam już nowe, ale trzeba będzie rozebrać niewielki „garb”, który jest w miejscu, w którym mają przejść tory tramwajowe.

- Wykonawca deklaruje, że na te prace będzie potrzebował około dwóch tygodni. Aktualnie rozpoczynają się wstępne uzgodnienia z nim w tej sprawie. Konkretnej daty zamknięcia całego skrzyżowania jeszcze nie ma, ale nie jest wykluczone, że nastąpi to jeszcze w lutym - mówi rzecznik Ciepiela.

Będzie wiosna, prace przyspieszą

Roboty na skrzyżowaniu uzależnione są od pogody. A prognozy długoterminowe mówią, że wiosna w tym roku może nadejść już w tym miesiącu. Jeśli tak się stanie, znacznie ułatwi to prace na przebudowie ul. Chrobrego. Na wysokości Arsenału na obu nitkach brakuje bowiem jeszcze jednej warstwy asfaltu. Kolejna powinna się pojawić w okolicach początku kalendarzowej wiosny.

Gdy na przełomie listopada i grudnia układano nawierzchnię koło Arsenału, kierowcy liczyli, że już lada moment będzie można jeździć tędy choćby od katedry w kierunku łaźni. Wykonawca tonował jednak oczekiwania kierowców i zapowiadał, że samochody nie będą tędy jeździć aż do końca remontu. Teraz okazuje się, że może to być wcześniej.

- Nie jest wykluczone, że ul. Chrobrego zostanie udostępniona jeszcze przed Wielkanocą. Być może ostatnia warstwa asfaltu koło Arsenału zacznie być układana jeszcze w marcu - mówi W. Ciepiela. W tym roku święta wielkanocne przypadają 17 kwietnia.

Układanie ostatniej warstwy nawierzchni koło Arsenału nastąpi przy okazji montażu brakującej części torowiska. Dodajmy, że w tej części ul. Chrobrego trzeba jeszcze m.in. położyć chodniki.

Remont się przedłuży

Aktualnie obowiązujący termin zakończenia wszystkich prac na „trakcie królewskim” to 26 maja. Wiele jednak wskazuje, że zostanie on jednak przesunięty.

- Chcemy powiększyć zakres robót o przebudowę skrzyżowania Mieszka I z ul. Roosevelta i Kazimierza Wielkiego - mówi rzecznik miasta. Tych prac nie było w planie remontu obu ulic. Aktualnie trwają rozmowy z wykonawcą przebudowy „traktu królewskiego”, czy podejmie się tego zadania. Ulica Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego to jedne z kluczowych ulic w mieście. Przebudowa skrzyżowania wiązałaby się więc ze sporymi utrudnieniami. Czy zatem tramwaje wrócą na Piaski już 1 lipca? Trudno powiedzieć.

Przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I trwa od maja 2020. Odpowiadają za nią firmy ZUE i FDO. Inwestycja w jej pierwotnym zakresie kosztuje 69 mln zł. Czytaj również:

Torowisko w Gorzowie. Na 100 metrach są aż trzy różne nawierzchnie

