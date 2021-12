Leją asfalt koło Arsenału, ale... nie mamy dobrych wieści dla kierowców

Kierowcy spodziewają się, że po całkowitym ułożeniu nawierzchni od strony Arsenału już niebawem możliwy będzie przejazd od katedry w kierunku łaźni (na tym bowiem odcinku nie będą już prowadzone bowiem żadne prace). Czy na pewno?

- Trwają rozmowy miasta z wykonawcą odnośnie tego, czy możliwe będzie puszczenie ruchu po prawoskręcie z Chrobrego w ul. Jagiełły - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Jak ustaliliśmy, nie jest wykluczone, że będzie to dopiero po zakończeniu wszystkich prac na skrzyżowaniu. Dziś najwięcej prac na skrzyżowaniu Chrobrego z Wybickiego i Jagiełły jest na pasie od strony kawiarni Letnia. A do kiedy mają one potrwać?