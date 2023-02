Mieszkańcy mają uwagi do przebudowy Sikorskiego. Droga kosztowała 60 mln zł!

Przebudowa ulicy Sikorskiego to była jedna z ważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Gorzowie. Rozpoczęła się 15 lutego 2018 a trwała do jesieni 2020. Poszło na nią 60 mln zł. Część prac zostało odebranych przed końcem całej inwestycji. 60-miesięczna gwarancja na roboty w niektórych przypadkach skończy się więc szybciej niż jesienią 2025.

Co wytykają mieszkańcy?

Społecznicy przez kilka miesięcy robili zdjęcia różnym niedociągnięciom związanym z ulicą. Co uwiecznili na fotografiach?

„W wielu miejscach tworzą się kałuże. Szczególnie uciążliwe są przy przejściach dla pieszych. To oznacza, że asfalt i ścieżki doprowadzające do kanalizacji są źle wyprofilowane” – napisali w pierwszej części pisma do urzędników. Zwrócili także uwagę na torowisko tramwajowe. „Podkład, który miał imitować kostkę brukową, generuje bardzo duży hałas, gdy jadą po nim samochody poruszające się szybciej niż 30 km/h. W wielu miejscach podkłady zaczynają się podnosić, a obramowania kruszyć. Poza tym w wielu miejscach gumowe wypełnienia przy szynach zaczynają wypadać” – pisali dalej.