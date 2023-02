Nie ma chętnych do zrobienia napisu "I ♥ Gorzów"

Czy to będzie kolejna – po przebudowie Wełnianego Rynku, na którą trzy kolejne przetargi się nie udały – pechowa inwestycja w Gorzowie? Chodzi o napis „I ♥ Gorzów", który prawie trzy lata temu zgłosiła do budżetu obywatelskiego gorzowianka Monika Drubkowska. Napis miał zostać wykonany w 2021 r. Miał jednak problemy m.in. z wyceną inwestycji i do dziś nie został zrobiony. Teraz miało się w końcu udać. Symboliczne były nawet daty związane z przetargiem. Postępowanie ogłoszono 30 stycznia, gdy Gorzów obchodzi Dzień Pamięci i Pojednania (30 stycznia 1945 armia radziecka zajęła niemieckie miasto). Z kolei otwarcie ofert zapowiedziano na 14 lutego, a więc na Dzień Zakochanych.

- Niestety, nie zgłosiła się żadna firma chętna na te prace – poinformował nas Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. - Teraz postępowanie musi zostać formalnie zakończone, a potem zostanie podjęta decyzja, co dalej – dodawał.