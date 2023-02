Na remont tego chodnika mieszkańcy czekają długie lata. Zrobią go w tym roku?

Nowego chodnika w tym miejscu mieszkańcy domagali się już co najmniej dziesięć lat temu. W końcu się doczekają. Mowa o skwerze przy ul. Strzeleckiej, który jest pomiędzy parkiem Wiosny Ludów (Parkiem Róż) a ul. Starą oraz terenami poczty i telekomunikacji.

Na skwerze stoi pomnik upamiętniający budynek, w którym w maju 1945 powstała pierwsza publiczna szkoła podstawowa w mieście. Do pomnika prowadzi chodnik, który służy też kierowcom i pasażerom parkujących przy nim samochodów. Od co najmniej dekady chodnik jest jednak w fatalnym stanie. Z roku na rok płytki chodnikowe są w coraz gorszym stanie. Niektórzy mieszkańcy żartują sobie, że – kawałeczek po kawałeczku - zjadają je kaczki, które żyją w okolicy mostku nad Kłodawką prowadzącego do parku. Gdy byliśmy na miejscu w piątek 3 lutego, w chodniku były już w zasadzie pojedyncze płytki. Jego stan mocno kontrastował z pobliską ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Kłodawki.