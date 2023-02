Na autobusy i tramwaje w Gorzowie idzie już prawie 75 mln zł!

Ile kosztowały autobusy i tramwaje w 2022?

W 2023 koszt tramwajów i autobusów wzrośnie o 8,71 mln zł

Choć na początku roku ograniczone zostało kursowanie tramwajów (między szczytami komunikacyjnymi jeżdżą one co 20 minut, a nie co 15 minut), to w tym roku zaplanowano, że przejadą one 949 547 km. Kilometrów jest więcej, bo w zeszłym roku tramwaje zaczęły jeździć na Piaski dopiero od 1 sierpnia, a w tym roku tramwaje mają zacząć dojeżdżać do ul. Fieldorfa-Nila. Stawka pociagokilometra spadła do 28,37 zł (to efekt tego, że będzie więcej kilometrów oraz dopłat do energii) Gdy jednak pomnożymy ją przez liczbę kilometrów, to wychodzi nam 26 938 648 zł.