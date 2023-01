Gapowicze w Gorzowie są "mistrzami Polski". Zalegają miastu miliony!

Gorzowscy gapowicze zalegają miastu prawie 7 mln zł. To tyle, ile pozostali pasażerowie wydają na bilety przez osiem miesięcy. Niezapłaconych mandatów jest prawie 45 tysięcy!

6 799 558,50 zł. Tyle dokładnie wynosiło zadłużenie, jakie ponad miesiąc temu miały w Gorzowie osoby jeżdżące bez biletów. Kwota, którą gapowicze zalegają za mandaty - nawet biorąc pod uwagę fakt, że uzbierała się przez lata - musi robić wrażenie.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej aktualnie wynoszą bowiem około 10 mln zł rocznie. Zadłużenie gapowiczów jest więc bliskie 2/3 tej sumy. Gdyby - hipotetycznie - pieniądze z długów gapowiczów przekazać tym mieszkańcom, którzy sumiennie kupują bilety, to ci ostatni nie musieliby wydawać własnych pieniędzy na bilety od stycznia do sierpnia.

Gapowicze w Gorzowie. 45 tys. niezapłaconych mandatów

Wstrząsająca może być też liczba nieuiszczonych lub uiszczonych tylko częściowo mandatów. Na koniec listopada ubiegłego roku (to z tego okresu pochodzą dane) nieopłacone były aż 44 644 wezwania do zapłacenia kary. W 108-tysięcznym Gorzowie!

Jak możemy dowiedzieć się z wniosków o dostęp do informacji publicznej, jedna z firm windykacyjnych zainteresowana była wykupieniem tych wierzytelności. Do transakcji jednak nie doszło.

- Prezydent Gorzowa nie wyraził zgody na sprzedaż należności z tytułu kar - informuje Bartosz Kmita, sekretarz miasta.

Dlaczego miasto nie sprzedało długów gapowiczów? Bo z jednej strony cały czas dochodzi od dłużników pieniędzy, ale w grę wchodzi także ich umorzenie. Nie bez znaczenia jest także to, że firmy windykacyjne oferują miastu za sprzedaż długów jedynie... 20 proc. ich wartości.

- Umorzenie jest jedną z opcji, jaka może być zastosowana do należności, których możliwość wyegzekwowania przez urząd miasta się zakończyła - wyjaśnia sekretarz B. Kmita.

Gapowicze w Gorzowie to „mistrzowie Polski”

Problem, jaki Gorzów ma z gapowiczami, jest ogromny. Wiosną zeszłego roku w autobusach i tramwajach były prowadzone badania popytu na komunikację miejską. Wyszło z nich, że bez biletu jeździ co najmniej 8,1 proc. pasażerów (co najmniej, bo pod wpływem badań część osób decydowała się jednak kupić i skasować bilet). Taki odsetek osób jeżdżących bez biletów jest - uwaga! - dwukrotnie wyższy niż w innych miastach Polski.

Z danych statycznych można też wysnuć wniosek, że w gorzowianach wzrasta poczucie bezkarności za jazdę „na gapę”. Gdy w 2014 r. poprzedni raz wykonywano badania popytu pasażerów, to wpływy ze sprzedaży biletów na autobus i tramwaj wynosiły 18,419 mln zł. Po siedmiu latach ta kwota obniżyła się do poziomu 10,723 mln zł (to dane z 2021). Spadek wpływów za bilety wyniósł więc około 42 proc.

Co ciekawe, aż takiego spadku nie ma, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, bo ich, w tym samym czasie, ubyło „tylko” 16,8 proc. Teraz w ciągu miesiąca jeździ ich średnio 1,585 mln miesięcznie. W 2014 było to 1,904 mln pasażerów miesięcznie.

Wpływy z biletów maleją szybko, pasażerów ubywa... powoli