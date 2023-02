Coraz więcej pasażerów jeździ MZK! Wolą kupić bilet niż drogie paliwo?

W porównaniu z latami 2020-2021 gorzowskimi autobusami i tramwajami jeździ coraz więcej pasażerów. Taki wniosek wypływa, gdy spojrzymy na dane dotyczące sprzedaży biletów. W zeszłym roku do kasy miasta – bo to magistrat odpowiada za komunikację miejską – wpłynęło za bilety 13 287 262 zł. To o ponad 2,5 mln zł więcej niż w 2021 i o ponad 3 mln zł więcej niż w 2020. W poprzednich latach wpływy wynosiły, odpowiednio, 10 762 731 zł oraz 10 192 673 zł.