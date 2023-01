„Z czego i na co tu się przesiadać?”, czyli po co w Gorzowie centrum przesiadkowe |ROZMOWA

- Może być lepiej, ale bardziej prawdopodobne, że będzie gorzej. Od lat połączeń, zwłaszcza autobusowych, jedynie ubywa. - Owszem, może być gorzej, ale patrząc na sytuację na świecie, to komunikacja publiczna jednak prędzej czy później wróci i znów będzie się rozwijała. Kolejna sprawa to kwestia organizacji przewozów. Gorzowianie mówią tylko o PKS-ie i PKP, ale w mieście są także inni przewoźnicy. Mamy Flixbusa - z niewielką liczbą połączeń, ale jednak on jest. Mamy też wielu mniejszych przewoźników, czyli tzw. busy. I oni wszyscy, od tych dużych po mniejszych, powinni znaleźć się w jednym punkcie. I to właśnie tu powstanie możliwość przesiadki z jednego środka transportu na drugi. Ktoś, kto „busikiem” jedzie do nas ze Szczecina, nie musi wcale przyjeżdżać do Gorzowa. On może chcieć jechać dalej, przykładowo do Santoka. To takie osoby powinny mieć ułatwioną przesiadkę na inny autobus czy pociąg. Centrum przesiadkowego nie można rozpatrywać tylko w kontekście Gorzowa.

- Miasto ogłosiło, że w lutym ogłosi przetarg na centrum przesiadkowe. Gorzowski internet niemal chórem powtórzył podstawowe pytanie: „Z czego i na co będziemy się tam przesiadać?”. No właśnie, z czego i na co...? - Zacznijmy od tego, że centrum przesiadkowego nie budujemy na tu i teraz. Centrum przesiadkowe buduje się na pokolenia. Dziś można mówić, że „nie ma z czego i na co się przesiadać”, bo jest mało połączeń dalekobieżnych, a PKS, jak się powszechnie mówi, pada. Nie wiemy jednak, co będzie za pięć-dziesięć lat.

- To może gorzowianie po prostu nie znają skali połączeń „busikowych”?

- Na terenie Gorzowa, łącznie z MZK, PKS-em i innymi firmami operuje kilkunastu różnych przewoźników. Są busy, które jeżdżą do Szczecina, do Międzyrzecza. I co ciekawe, część z nich kończy bieg właśnie w miejscu, gdzie ma powstać centrum przesiadkowe, czyli przy ul. Jancarza. W centrum przesiadkowym chodzi o zintegrowanie na względnie niewielkim terenie wielu przewoźników. Zauważmy, że z terenu po wyburzonych budynkach PKP jest kilka metrów do tunelu pod estakadą, którym - o tym pewnie wie niewiele osób - jest przejście na kolejowy peron pierwszy i drugi.

Tuż pod estakadę ma podjeżdżać tramwaj, który ma przecież skręcać w ul. Jancarza. Od drzwi tramwaju do drzwi pociągu może tu więc być dosłownie „kilkadziesiąt” kroków.

Z dworca głównego w Gorzowie korzysta codziennie około 2 tys. pasażerów. Jarosław Miłkowski

- Jaka w ogóle czeka nas perspektywa połączeń kolejowych w głąb Polski czy ze światem?

- Jeśli wybudowana zostanie łącznica w Kostrzynie, to będzie połączenie ze Szczecinem. Od czerwca mają być trzy pociągi do Berlina, a w przyszłości może być ich więcej. Cały czas trzeba też zabiegać o elektryfikację linii do Krzyża, bo dziś wielu połączeń dalekobieżnych brakuje przez brak lokomotyw spalinowych. Dziś kolej ma go niewiele, a poza tym nie wydaje się on być w dobrym stanie technicznym. Dopóki kolej nie poprawi tego taboru, będą zdarzać się odwoływane pociągi.