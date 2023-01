Tymczasowy „dworzec” dla autobusów PKS w Gorzowie już gotowy

Przystanek zacznie działać wiosną?

Od kiedy to miejsce będzie funkcjonować? To już zależy od gorzowskiego PKS-u. 15 grudnia 2022 przewoźnik podpisał akt notarialny sprzedaży dworca autobusowego i placu manewrowego. Kupuje je deweloper, aby w tym miejscu postawić budynki mieszkalno-usługowe. Zapowiadaliśmy to w październikowym tekście Bloki zamiast PKS-u. Taki jest plan na rejon ulicy Jancarza. Kilka dni przed podpisaniem aktu notarialnego prezes gorzowskiego PKS-u Krzysztof Częstochowski w rozmowie z nami zapowiadał: - Z placu manewrowego korzystać będziemy jeszcze tylko w pierwszym półroczu. Być może tylko do początku maja, może do czerwca. Wszystko zależy od tego, kiedy teren będzie chciał przejąć potencjalny nabywca - mówił prezes przewoźnika.