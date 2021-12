Koronawirus. Wskaźnik zakażeń w Gorzowie idzie do góry |28 GRUDNIA

We wtorek 28 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 207 nowych przypadków koronawirusa. To liczba większa od tej z poniedziałku 27 grudnia, ale niższa od tej, jaka była tydzień temu (odnotowano wtedy 306 zakażeń). Sytuację, gdy liczba zakażeń - w ujęciu tydzień do tygodnia - jest niższa, notujemy w Lubuskiem już szesnasty kolejny dzień. W związku z tym wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 31,50 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie potwierdzono 24 nowe przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 28,36 os. na 100 tys. mieszkańców. To nieznacznie wyższy wskaźnik od tego, który był w poniedziałek 27 grudnia.

- W szpitalu jest teraz 92 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym czterech na zakaźnym OIOM-ie, trzech na położnictwie i trzech na pediatrii - informuje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala w Gorzowie. W ciągu doby liczba pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się o trzech.