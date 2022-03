Koronawirus. Wzrost zakażeń i najwięcej infekcji w Gorzowie! |8 MARCA

We wtorek 8 marca w Lubuskiem potwierdzono 505 przypadków koronawirusa. To już drugi raz w ciągu ostatnich czterech dniach, gdy dobowa liczba zakażeń jest większa niż siedem dni wcześniej (ostatnio taka sytuacja miała miejsce w sobotę). Tym razem liczba infekcji w regionie jest o 47 przypadków wyższa niż tydzień temu. Wskaźnik zakażeń wzrósł do 53,38 os. na 100 tys. mieszkańców. Średnia infekcji wzrosły także w dziesięciu z czternastu lubuskich powiatów.

W Gorzowie potwierdzono 79 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do 65,26 os. na 100 tys. mieszkańców. Przybyło też - o sześć osób - hospitalizowanych w szpitalu w Gorzowie. Aktualnie jest ich 79.

W całej Polsce potwierdzono we wtorek 13 152 przypadki koronawirusa. Poinformowano także o 217 zgonach związanych z COVID-19. Sześć z nich było w Lubuskiem. Zmarły dwie z Gorzowa.

Czytaj również:

Czym jeździsz do pracy lub do miasta? Pociągiem, samochodem czy autobusem?