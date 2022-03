Czym jeździsz do pracy lub do miasta? Pociągiem, samochodem czy autobusem?

Do gorzowskiego Miejskiego Obszar Funkcjonalny - w skrócie: to układ gmin, które wzajemnie na siebie oddziałują - należy już dziesięć gmin. Oprócz Gorzowa i przyległych do niego: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna i Santoka to również Kostrzyn, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie i Witnica.