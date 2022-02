Koronawirusa. Najwięcej zakażeń w Gorzowie. Co ósmy zakażony ma Covida drugi raz |9 LUTEGO

W środę 9 lutego w Lubuskiem potwierdzono 1084 zakażenia koronawirusem. W tej liczbie 961 osób zakaziło się po raz pierwszy, a 123 osoby po raz kolejny. Ponad tysiąc infekcji w województwie oznacza, że wskaźnik zakażeń w regionie wzrósł do rekordowego poziomu 105,20 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie odnotowano w środę 161 zakażeń. To najwięcej w całym województwie! Wśród tych 161 zakażonych u 22 osób potwierdzono koronawirusa już kolejny raz. Oznacza to, że znów zakaziła się średnio co ósma osoba.

Zmniejszyły się za to liczby osób hospitalizowanych. W lubuskich szpitalach przebywa 397 zakażonych (to o 42 osoby mniej niż we wtorkowym raporcie), z których 14 (o jedną mniej) podłączonych jest do respiratora.

W gorzowskim szpitalu liczba zakażonych wzrosła jednak w ciągu doby z 67 do 75 osób.